شكرا لقرائتكم خبر عن السواحه: تأكيد على الاهتمام بصحة الإنسان والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف، إنه وبدعم من لدن خادم الحرمين الشريفين ومتابعة دقيقة من سمو ولي العهد فإن منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات ملتزمة بتسخير كافة إمكاناتها التقنية والبشرية، والعمل بشكل تشاركي وتكاملي مع كافة الجهات الحكومية الأخرى في كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن والمقيم خصوصا في هذه المرحلة، إضافة إلى ضمان استمرارية الأعمال عن بُعد من خلال تعزيز البنية الرقمية وتوفير كافة الممكنات الرقمية للقطاعين العام والخاص.
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