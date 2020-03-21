شكرا لقرائتكم خبر عن السواحه: تأكيد على الاهتمام بصحة الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

نوّه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله السواحه، بما حملته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي وجهها للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة. وقال الوزير السواحه: «إن القيادة الرشيدة -أيدها الله- تؤكد في كل مرة على أن المواطن والمقيم محور اهتمامها، وتوجه كافة الإمكانيات لضمان صحتهم وسلامتهم وأمنهم، وتوفر كافة السبل لتحقيق ذلك». وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن هذه الكلمة حملت مضامين سامية، وعبرت بصدق عن اهتمام القيادة بالمواطن، والأخذ بكافة الأسباب لحمايته بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، وتوجيه كافة أجهزة الدولة نحو تحقيق هذا الهدف السامي.

وأضاف، إنه وبدعم من لدن خادم الحرمين الشريفين ومتابعة دقيقة من سمو ولي العهد فإن منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات ملتزمة بتسخير كافة إمكاناتها التقنية والبشرية، والعمل بشكل تشاركي وتكاملي مع كافة الجهات الحكومية الأخرى في كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن والمقيم خصوصا في هذه المرحلة، إضافة إلى ضمان استمرارية الأعمال عن بُعد من خلال تعزيز البنية الرقمية وتوفير كافة الممكنات الرقمية للقطاعين العام والخاص.