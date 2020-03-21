شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «حقوق الإنسان»: كلمة ضافية والان نبدء بالتفاصيل

أشاد رئيس هيئة حقوق الإنسان د.عواد العواد، بالكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، والتي أوضح فيها -حفظه الله- ما يعانيه العالم بسبب تفشي جائحة كورونا ، والمرحلة الصعبة التي يعيشها العالم، منوها بما اشتملت عليه الكلمة من مضامين هامة وروح إنسانية تجاه البشرية جمعاء. وأثنى بما حملته الكلمة من المسؤولية في استمرار المملكة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لهذه الجائحة والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، تجعل المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها.

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