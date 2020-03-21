شكرا لقرائتكم خبر عن الشمري: التوجيهات السامية حملت مسؤولية وطنية والان نبدء بالتفاصيل

قالت أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري: إن خطاب مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للشعب السعودي والمقيمين والعالم أجمع يؤكد دور المملكة الإنساني والمسؤول في مواجهة أزمة كورونا «كوفيد -١٩».

وأشارت إلى أن التوجيهات السامية الكريمة حملت بين طياتها مسؤولية وطنية وعالمية للإنسانية قاطبة، مُطمئِنة للشعب الكريم والمقيم أننا سنتجاوز هذه الغمة بإيماننا بالله وعملنا بالأسباب، وبذل الغالي والنفيس للمحافظة على الإنسان السعودي والمقيم، وسلامته بالتوكل على الله ثم عزيمة الشعب وإحساسه بالمسؤولية الفردية والجماعية.

وأضافت، إن هذا الإيثار من حكومتنا وتقديم الإنسان السعودي والمقيم على أي اعتبار آخر يلزمنا أمام الله ثم الملك والوطن، بالتقيد بالتعليمات الاحترازية لسلامة شعوبنا وسرعة تعافي أوطاننا -بإذن الله-، والله الحافظ والواقي سبحانه.