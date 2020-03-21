شكرا لقرائتكم خبر عن المحيسن: تخطي أي عقبة بالتكاتف والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن: إن كلمة خادم الحرمين -حفظه الله- تؤكد اهتمام القيادة بالمواطن والمقيم، وأن جميع الجهود تبذل وتوجه لكل مَنْ يعيش فوق تراب هذا الوطن، ويتطلب من الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية لمواجهة الأزمات. فالمملكة قيادة وشعبا قادرون على تخطي أي عقبة بالتكاتف ومواصلة العمل الجاد والبذل والعطاء لمواجهة هذه الأزمة، وبإذن الله ستكون المملكة أقوى وأكثر تمرسا لإكمال مسيرة التقدم والرخاء قيادة وشعبا بإيمان راسخ ويقين ثابت.

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