شكرا لقرائتكم خبر عن الفضلي: تؤكد العزيمة على تجاوز المرحلة بثبات والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف، إن الوزارة ملتزمة بالاستمرار في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة هذه الجائحة العالمية، والحد من آثارها، بما لديها من إمكانات مادية وبشرية، وستواصل أعمالها لتأمين إمدادات المياه والغذاء وفق اختصاصاتها للمواطنين والمقيمين.
وأفاد م.الفضلي بأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين ستكون أساس عمل الوزارة ومنهاجها بقطاعاتها المختلفة في هذه المرحلة، وعلى مدار الساعة، لتوفير كل ما يلزم المواطن والمقيم، حتى نعبر جميعا هذه المرحلة القاسية، بذات القوة والثبات، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يكفي الجميع شر هذه الجائحة العالمية، وعاجل الشفاء لجميع المرضى.
كانت هذه تفاصيل خبر الفضلي: تؤكد العزيمة على تجاوز المرحلة بثبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.