شكرا لقرائتكم خبر عن البراهيم: ردود فعل إيجابية والان نبدء بالتفاصيل

بين عضو مجلس الشورى المهندس نبيه البراهيم، أن الرسالة الواضحة التي حملها خطاب خادم الحرمين الشريفين ركزت على الداخل، من خلال التأكيد على توفير جميع الاحتياطات اللازمة لكل من يعيش على أرض المملكة، مشيرا إلى أن أصداء الخطاب بدت واضحة من خلال ردود الأفعال الإيجابية على جميع أنحاء المملكة.

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