شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 344 إصابة بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة أمس رصد وتسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» الجديد «كوفيد 19» ليصل إجمالي الإصابات إلى 344 حالة تعافى منها 8 حالات. وقالت الوزارة: إن من بين الإصابات الجديدة 11 حالة قادمة من دول، المغرب، والهند، والأردن، والفلبين، وبريطانيا، والإمارات، وسويسرا. وتم عزل الحالات الـ11 مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي، الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخليًا.

وأضافت أن هناك حالة إصابة واحدة لممارسة صحية في مدينة الرياض. وأشارت الوزارة إلى أن بقية الحالات وهي 58 حالة لمخالطين لحالات سابقة، وبعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية كحفلات الزواج ومقرات العزاء ولقاءات عائلية. وأوضحت الوزارة الصحة أن الحالات الـ70 منها 49 حالة في مدينة الرياض، و11 في جدة، واثنتان في مكة المكرمة، وحالة واحدة في كل من المدينة المنورة والدمام والظهران والقطيف والباحة وتبوك وبيشة وحفر الباطن.