شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 344 إصابة بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت أن هناك حالة إصابة واحدة لممارسة صحية في مدينة الرياض. وأشارت الوزارة إلى أن بقية الحالات وهي 58 حالة لمخالطين لحالات سابقة، وبعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية كحفلات الزواج ومقرات العزاء ولقاءات عائلية. وأوضحت الوزارة الصحة أن الحالات الـ70 منها 49 حالة في مدينة الرياض، و11 في جدة، واثنتان في مكة المكرمة، وحالة واحدة في كل من المدينة المنورة والدمام والظهران والقطيف والباحة وتبوك وبيشة وحفر الباطن.
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