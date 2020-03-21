شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على قواعد التفتيش والتحقق للإفلاس والان نبدء بالتفاصيل

قررت لجنة الإفلاس الموافقة على قواعد التفتيش والتحقق بالصيغة المرافقة لها. وجاء في نص القرار بناء على الصلاحيات الممنوحة للجنة نظاما، وبناء على الفقرة «هـ» من المادة «الخامسة والثمانين» من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، تقرر: أولا: الموافقة على قواعد التفتيش والتحقق بالصيغة المرافقة. ثانيا: تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

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