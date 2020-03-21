«الموارد البشرية»: رفع الإيقاف ووقف غرامات الاستقدام للمنشآت الخاصة

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اتخذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انطلاقا من دعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على فيروس « كورونا » الجديد «COVID19» ومنع دخوله وانتشاره، حزمة من القرارات والإجراءات بهدف التخفيف على القطاع الخاص والمحافظة على العاملين فيه خلال المرحلة الحالية ودعم نموه، ولمساعدتهم على تجاوز هذه الفترة. تضمنت القرارات: رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية. ورفع الإيقاف مؤقتا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط. رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة. احتساب توظيف «السعودي» في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت. إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة. استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة. إتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب. وكشفت الوزارة عن استمرارية هذه المبادرات والقرارات لحين انفراج أزمة كورونا، مبينة أنها اتخذت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من القرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار تكاتف الجهود الحكومية للحد من انتشار الفيروس وحفاظا على صحة المواطنين والمقيمين.

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