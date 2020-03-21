شكرا لقرائتكم خبر عن وقف تصدير الأدوية والمستحضرات احترازيا والان نبدء بالتفاصيل

أكدتْ الهيئة العامة للغذاء والدواء أنَّ إيقاف عمليات تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية يأتي كإجراء احترازي من الهيئة؛ لضمان توفرها في المملكة وإتاحتها للمواطن والمقيم، وضمن التدابير التي تتخذها الجهات الحكومية لمواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19». وقالت: «إنَّ إيقاف عمليات التصدير يشمل الأدوية بأنواعها والمستلزمات الطبية كالكمامات والمُعقمات، إضافةً إلى الأجهزة الطبية كافة». وأكدتْ الهيئة أنَّه ضمن الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها منذ وقتٍ مبكر لمواجهة الفيروس تشكيل فريق عمل لتحفيز المصانع الوطنية للمستلزمات الطبية في جميع مناطق المملكة يعمل بشكل متكامل ومتواصل على تذليل التحديات كافة التي تواجه المصانع، بهدف إنتاج المستلزمات الخاصة بالوقاية من انتشار العدوى خصوصا صناعة «الكمامات والمُعقمات» ومضاعفته.

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