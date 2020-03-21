شكرا لقرائتكم خبر عن وقف تصدير الأدوية والمستحضرات احترازيا والان نبدء بالتفاصيل
وأكدتْ الهيئة أنَّه ضمن الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها منذ وقتٍ مبكر لمواجهة الفيروس تشكيل فريق عمل لتحفيز المصانع الوطنية للمستلزمات الطبية في جميع مناطق المملكة يعمل بشكل متكامل ومتواصل على تذليل التحديات كافة التي تواجه المصانع، بهدف إنتاج المستلزمات الخاصة بالوقاية من انتشار العدوى خصوصا صناعة «الكمامات والمُعقمات» ومضاعفته.
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