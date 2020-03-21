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فيديو.. ميليشيا الحوثي تزج بالأطفال إلى الهلاك!

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2020-03-21

فيديو.. ميليشيا الحوثي تزج بالأطفال إلى الهلاك!

متابعات الخليج 365 - متابعة

لا زالت ميليشيا الحوثي تزج بأبناء القبائل والأطفال للهلاك، ولا تزال تتحدث عن انتصارات وهمية، على الرغم من أنها لا تحترم أي قيم أو دين أو قوانين دولية وإنسانية.

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وأظهرت مقاطع فيديو، العشرات من أسرى الميليشيا الحوثية خلال اليومين الماضيين في مأرب والجوف، وصل عددهم ما يقارب 45، معظمهم من الأطفال!

 

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