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فيديو.. ميليشيا الحوثي تزج بالأطفال إلى الهلاك!
متابعات الخليج 365 - متابعة
لا زالت ميليشيا الحوثي تزج بأبناء القبائل والأطفال للهلاك، ولا تزال تتحدث عن انتصارات وهمية، على الرغم من أنها لا تحترم أي قيم أو دين أو قوانين دولية وإنسانية.
وأظهرت مقاطع فيديو، العشرات من أسرى الميليشيا الحوثية خلال اليومين الماضيين في مأرب والجوف، وصل عددهم ما يقارب 45، معظمهم من الأطفال!
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