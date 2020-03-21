فيديو.. “المواطن” توثق انخفاض الحركة المرورية بين بارق والمجاردة

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فيديو.. “متابعات الخليج 365” توثق انخفاض الحركة المرورية بين بارق والمجاردة
استجابة للتعليمات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق
وثقت عدسة “متابعات الخليج 365“، مساء اليوم، انخفاضًا واضحًا بمستوى الحركة المرورية على الطريق الرابط بين محافظتي بارق والمجاردة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت معظم محافظات المملكة قد شهدت انخفاضًا في الحركة المرورية، وذلك استجابة للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
كما شددت وزارة الصحة على ضرورة البقاء في المنزل والبعد عن التجمعات وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19
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