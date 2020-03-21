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2020-03-20 معاقبة 68 محلًّا ومركزين تجاريين في الرياض خالفوا قرار الإغلاق تم إحالة المُلاك إلى الجهات الحكومية المختصة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت أمانة منطقة الرياض أن هناك 68 محلًّا ومركزين تجاريين وحراجًا واحدًا مخالفين لقرار الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا. وأكدت أمانة الرياض، في تغريدة لها عبر تويتر، أنها طُبقت عليهم العقوبات بحدها الأعلى، وتم إحالة المُلاك إلى الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. Advertisements تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19 تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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