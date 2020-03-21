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فيديو.. أهالي جازان يلتزمون بالإجراءات الاحترازية والكورنيش خير دليل
وسط جهود جبارة يبذلها أفراد الجهات الأمنية لمنع المخالفين
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
رصدت عدسة “متابعات الخليج 365”، مساء اليوم الجمعة، خلو حدائق وممشى الكورنيش الشمالي في مدينة جازان من المتنزهين، وذلك التزامًا من الأهالي بالإجراءات الاحترازية وتفهمًا للسيطرة على فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره، وسط جهود جبارة يبذلها أفراد الجهات الأمنية وموظفو الأمن والسلامة بأمانة جازان؛ لمنع كل من يخالف تلك الإجراءات الاحترازية.
ويأتي ذلك تطبيقًا لتوصيات وقرارات وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بمنع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها المطاعم والكافيهات بمنع الأكل بداخلها وتفعيل الطلبات الخارجية والتوصيل، إضافة إلى توفير المعقمات والكمامات والقفازات للعاملين بها والزبائن.
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