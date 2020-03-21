، فرع التجارة بنجران يضبط عدداً من المخالفات في محلات بيع الخضار والفواكه ،

محمد بن مسعود - الدمام - في حملة لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق بمشاركة الأمانة وعدة جهات حكومية

قام فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران بتنفيذ حملة بمشاركة أمانة منطقة نجران وبعض الجهات الحكومية، شملت عدداً من منافذ بيع الخضار والفواكه بمنطقة نجران للتأكد من توفر السلع وضبط الأسعار حيث تم ضبط عدد من المخالفات التي بموجبها تم تطبيق غرامات فورية بحق أصحاب تلك المحلات.

وتفصيلاً، أوضح فرع الوزارة أنه تم استكمال إجراءات لبعض الموردين داخل وخارج منطقة نجران وجار العمل على متابعتهم لإكمال باقي الإجراءات النظامية بحقهم مع استمرار الجولات اليومية لضبط المخالفات بمشاركة جهات حكومية أخرى.

ودعا فرع وزارة التجارة بنجران والمحافظات التابعة لها المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفة يرونها أو رفع في الأسعار وذلك بالتواصل على الرقم 1900.

Advertisements

وزارة التجارة نجران