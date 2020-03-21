، "صحة الباحة": حالة واحدة تم إلزامها الحجر المنزلي لحين تأكُّد إصابتها ،

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نفت "صحة الباحة" الرسائل المتداوَلة على مواقع التواصل الاجتماعي من اكتشاف حالة مصاب بكورونا المستجد مبكرًا وعدم التزامه بالحجز المنزلي، وأكدت أنه تم اتباع البروتوكولات المتبعة في مثل حالته.
وفي التفاصيل، قال ماجد الشطي، متحدث "صحة الباحة"، إنه إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة مساء أمس بوجود حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد نود أن نوضح أنها حالة واحدة فقط لمواطن قادم من خارج السعودية، تم تطبيق التعليمات الصادرة من الجهات المختصة في مثل حالته التي لا يظهر عليها أعراض بأخذ عينة منه، وإلزامه بالحجر المنزلي. وقد ظهرت نتيجة التحاليل المخبرية أمس الجمعة، وكانت إيجابية.
وأضاف الشطي بأنه تم البدء مباشرة في عزل المريض طبيًّا في مستشفى الملك فهد بالباحة، وهو في حالة طبية مستقرة. علمًا بأنه تم حصر المخالطين له حسب البروتوكولات المتبعة في مكافحة العدوى، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة نحوهم.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة الباحة صحة الباحة الحجر المنزلي الحجر الصحي
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 01:03 AM
مؤكدة أنه تم اتباع البروتوكولات المتبعة في مثل حالته
نفت "صحة الباحة" الرسائل المتداوَلة على مواقع التواصل الاجتماعي من اكتشاف حالة مصاب بكورونا المستجد مبكرًا وعدم التزامه بالحجز المنزلي، وأكدت أنه تم اتباع البروتوكولات المتبعة في مثل حالته.
وفي التفاصيل، قال ماجد الشطي، متحدث "صحة الباحة"، إنه إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة مساء أمس بوجود حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد نود أن نوضح أنها حالة واحدة فقط لمواطن قادم من خارج السعودية، تم تطبيق التعليمات الصادرة من الجهات المختصة في مثل حالته التي لا يظهر عليها أعراض بأخذ عينة منه، وإلزامه بالحجر المنزلي. وقد ظهرت نتيجة التحاليل المخبرية أمس الجمعة، وكانت إيجابية.
وأضاف الشطي بأنه تم البدء مباشرة في عزل المريض طبيًّا في مستشفى الملك فهد بالباحة، وهو في حالة طبية مستقرة. علمًا بأنه تم حصر المخالطين له حسب البروتوكولات المتبعة في مكافحة العدوى، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة نحوهم.
، "صحة الباحة": حالة واحدة تم إلزامها الحجر المنزلي لحين تأكُّد إصابتها ،
المصدر : الخليج 365
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