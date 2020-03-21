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كتبت ياسمين التهامي في السبت 21 مارس 2020 02:00 صباحاً - لسبب لايخطر بال أحد.. عريس سعودي يعيد العروس لأهلها بعد 3أسابيع فقط من الزفاف ويمهلهم 20 يوماً .. (شاهد السبب)

أدى خلاف لفتاة مع زوجها، لم تكمل شهراً في عش الزوجية، إلى عودتها لمنزل ذويها بجنوب محافظة الطائف. وقال مصدر مقرب من الفتاة أن خلافاً نشب بينها وبين زوجها بعد عشرين يوماً من إقامة حفل زفافهما، وبعد 15 يوما قضياها في جنوب شرق آسيا، بسبب اعتياد الفتاة على طلب الزوج بإحضار وجبة إفطار من أقرب بوفيه يحتوى على خبز تميس وفول وبعض المعلبات.

شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ: Advertisements وبعد مرور 5 أيام من طلب التميس والفول لم يجد الزوج إلا إعادتها إلى منزل ذويها، لتتعلم الطبخ، لأنه اكتشف بأنها لا تجيد طهي الطعام على الإطلاق، ممهلاً أسرتها 20 يوماً فقط إذا ما أرادت الاستمرار معه.

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