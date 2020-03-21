شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن مشهورة استعانت بخاطفة الدمام في أعمال السحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

على خلفية تورط خاطفة الدمام " مريم " في أعمال السحر والشعوذة، بشهادة مخطوفيها، تكشفت تفاصيلا جديدة حول أحد زبائنها.

وتبين أن " مريم " تملك زبائنا مثقفين ومشاهير، استعانوا بها في أعمال السحر والدجل، ومن بينهم مشهوره بالسناب شات.

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وأوضح الصحافي الأمني أبو طلال الحمراني، أنه عُثر على صورة زوج المشهورة لدى مريم، حيث سبق أن طلبت منها أن تقوم بعمل ربط له ليسهل التحكم به.

وأكد الحمراني أن مشهورة السناب شات معروفة جدا، متحفظا على اسمها، إلى أن يتم التحقيق معها الأسبوع القادم.