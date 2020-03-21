شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏الزمل يوضح حكم المسح على الجبيرة إذا وقع عليها نجاسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الشيخ عبد المحسن الزامل، إن النجاسة أن وقعت على الجبيرة أو العمامة يجب إزالتها.

وأضاف خلال رده عن حكم المسح على الجبيرة اذا وقع عليها نجاسة، في برنامج «يستفتونك»، على قناة الرسالة، أنه لا يجوز المسح على النجاسة.

وذكر أن «الشخص إذا مسح النجاسة تلوثت الجبيرة أو العمامة أو بدنه، لكن لو مسح الشخص عمامته وفي جانبها نجاسة المسح يصح».

وأشار إلى أن الشخص لو مسح على الخف وفيه نجاسة، ثم أزال النجاسة بعد المسح يصح، قائلا إنه ليس من شرط جواز المسح طهارته من نجاسة.