شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يحذر من تشكيك الإخوان المسلمين في العلماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، واستغلالهم تعليق صلاة الجماعة لإثارة الفتنة والتشكيك في العلماء.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال تغريدة له عبر موقع «تويتر»: «احذروا من الإخوانيين فإنهم يتظاهرون بالغيرة على بيوت الله بقصد إثارة الفتنة وزرع الشك في نفوس الناس تجاه العلماء في كل ما يصدر منهم من فتاوى ونصح».

وأضاف: «ما أشبه اليوم بالبارحة فما يقومون به يذكرنا بمواقفهم فى أزمة الخليج في إشاعة الفوضى بين أوساط المجتمع ومحاولة تقويض اللحمة الوطنية».