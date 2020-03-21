بالصور.. إغلاق 68 محلا ومركزان تجاريان خالفوا القرارات الاحترازية في الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أغلقت أمانة الرياض ٦٨ محلاً ومركزان تجاريان وحراج واحد خالفوا قرار الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا. أغلقت أمانة الرياض ٦٨ محلاً ومركزان تجاريان وحراج واحد خالفوا قرار الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا. وطُبقت أمانة الرياض عليهم العقوبات بحدها الأعلى، وتم إحالة المُلاك إلى الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. Advertisements

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