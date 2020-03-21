شكرا لمتابعة خبر عن القبض على الشاب والفتاة بعد ظهور الأول يسجد أمامها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): على خلفية التقرير الذي نشرته " صدى " بشأن قيام شاب بالسجود أمام فتاة، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهما. على خلفية التقرير الذي نشرته " صدى " بشأن قيام شاب بالسجود أمام فتاة، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهما. وتبيّن أن الشاب " سعودي الجنسية " وقد ظهو وهو يسجد أمام فتاة " يمنية الجنسية " ، وهو ما يُعد كفرًا بالله في الشريعة الإسلامية إذ لا يجب على المسلمين الركوع أو السجود لغير الله " تعالى " .

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