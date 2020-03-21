طلب مهم من وزير الصحة للكل

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دعا وزير الصحة توفيق الربيعة المواطنين والمقيمين للجلوس في المنازل للوقاية من انتشار فيروس كورونا. وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “هام.. ‏ساهم في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في بيتك”.





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