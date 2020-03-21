أعراض فيروس كورونا.. 4 خطوات للتسجيل على تطبيق موعد

تسعى وزارة الصحة لبذل قصارى جهدها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عن طريق تقديم العديد من الخدمات للمواطنين.

وزارة الصحة وخدمة موعد

وكتبت وزارة الصحة السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنه يمكنك معرفة التوجيه السليم بما يخص أعراض فيروس كورونا الجديد من خلال خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق موعد.

ماهي خدمة موعد؟

هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الصحة السعودية؛ لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه.

كيفية الحصول على خدمة موعد

ومن خلال 4 خطوات من على الموقع الرسمي لوزارة الصحة، يمكنك الحصول على خدمة موعد، ونوضحها لكم في الآتي:

1 تحميل التطبيق على أجهزة الهاتف الذكية.

2 استخدام الموقع الإلكتروني.

3 الاتصال على مركز خدمة (937).

4 التوجه إلى المركز مباشرة وحجز موعد عن طريقه.

هل يوجد شروط مسبقة للحصول على الخدمة؟

لا توجد شروط تمنع من حجز موعد للمريض على النظام؛ لذلك تم إيجاد قنوات حجز مختلفة؛ لكن هناك شرط لاستخدام التطبيق أو الموقع وهو ضرورة وجود حساب بموقع (أبشر).

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وقت الاستجابة المتوقع للخدمة

يختلف وقت الاستجابة للخدمة من قناة إلى أخرى؛ لكن حجز الموعد يكون فوريًّا وإلكترونيًّا.

نقاط الاتصال للمساعدة

يتم التواصل على الرقم الموحد لوزارة الصحة (937) لحجز موعد أو رفع شكوى أو طلب مساعدة. ​

القنوات البديلة لتقييم الخدمة

تحميل التطبيق على أجهزة الهاتف الذكية.

استخدام الموقع الإلكتروني.

الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (937).

التوجه إلى المركز مباشرة وحجز موعد.

الجدير بالذكر أنه لا يوجد رسوم للتسجيل في الخدمة؛ حيث أنها مجانية، لتحميل تطبيق موعد من متجر جوجل اضغط هنا.

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