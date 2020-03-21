«الزكاة والدخل»: تأجيل مهلة تقديم «الإقرارات والسداد» لضريبة القيمة المضافة

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الجمعة، إطلاقها عدة مبادرات تهدف لتحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، وذلك مواكبةً للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتخفيف آثاره الماليّة والاقتصادية المحتملة على القطاع الخاص.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن هذه المبادرات تتضمن تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد للمنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، لتصبح على النحو التالي:

بالنسبة للمنشآت التي تقدم إقرارات شهرية، يتم تأجيل تقديم الإقرار والسداد عن شهر فبراير 2020م إلى 30 يونيو 2020م. وتأجيل تقديم الإقرار والسداد عن شهر مارس 2020م إلى 31 يوليو 2020م، وتأجيل تقديم الإقرار والسداد عن شهر أبريل 2020م، إلى 31 أغسطس 2020م، وتأجيل تقديم الإقرار والسداد عن شهر مايو 2020م، إلى 30 سبتمبر 2020م.

وفي شأن المنشآت التي تقدم إقرارات ربع سنوية، يتم تأجيل تقديم الإقرار والسداد عن فترة الربع الأول لعام 2020م؛ بحيث يكون تاريخ الاستحقاق الجديد 31 يوليو 2020م.

وتأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد للمنشآت المسجلة في ضريبة السلع الانتقائية للفترة الثانية عن شهري مارس وأبريل 2020م، ليصبح موعد الاستحقاق الجديد 15 أغسطس 2020م.

وإتاحة تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة السداد عند الاستيراد للمكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة، وذلك عن الاستيرادات المفرج عنها من الجمارك والمرتبطة بنشاطهم الاقتصادي، من تاريخ إعلان المبادرات وحتى تاريخ 30/6/2020م، على أن يتم الإقرار عن الضريبة المؤجلة من خلال الإقرار الضريبي الخاص بنفس الفترة الضريبية التي وقع فيها تاريخ الاستيراد.

يضاف إلى ذلك، السماح بتأجيل سداد الضريبة الانتقائية المستحقة السداد عند الاستيراد للمكلفين المسجلين في ضريبة السلع الانتقائية، وذلك عن الاستيرادات المفرج عنها من الجمارك من تاريخ إعلان المبادرات حتى 30 يونيو 2020م، ويتم الافراج عن السلع الانتقائية المستوردة، وفقًا للقواعد المعمول بها لدى الجمارك، ودون تقديم أي ضمانات، على أن يتم سداد الضريبة الانتقائية المؤجلة للهيئة، من خلال إقرارات مؤقته تقدم للهيئة وفق تواريخ محددة، كما يلي:

الضريبة المستحقة عن الاستيرادات، التي تتم من تاريخ تنفيذ التأجيل وحتى نهاية شهر مارس، يتم تقديم إقرار عنها قبل نهاية شهر يونيو، والضريبة المستحقة عن الاستيرادات التي تتم خلال شهر أبريل، يتم الإقرار عنها قبل نهاية شهر يوليو، والضريبة المستحقة عن الاستيرادات التي تتم خلال شهر مايو، يتم الإقرار عنها قبل نهاية شهر أغسطس، وأخيرًا الضريبة المستحقة عن الاستيرادات التي تتم خلال شهر يونيو، يتم الإقرار عنها قبل نهاية شهر سبتمبر.

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وأكَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، تمديد فترة تقديم إقرارات الزكاة وإقرارات ضريبة الدخل المستحقة عن السنة المالية المنتهية في عام 2019م - 1441هـ لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لجميع الإقرارات التي يقع تاريخ استحقاق تقديمها وسدادها من تاريخ إعلان المبادرات، حتى 30 يونيو 2020م.

وأشارت الهيئة، إلى تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد لضريبة الاستقطاع عن الأشهر الثلاثة واجبة التقديم، خلال فترة التأجيل (مارس، أبريل، مايو)؛ ليصبح تاريخ الاستحقاق الجديد عن فترة شهر مارس هو 10 يوليو 2020م، وتاريخ الاستحقاق الجديد عن فترة شهر أبريل هو 10 أغسطس 2020م، وتاريخ الاستحقاق الجديد عن فترة شهر مايو هو 10 سبتمبر 2020م.

ولفتت الهيئة، إلى تعليق فرض غرامات التأخر في سداد الأقساط، وغرامات تعديل الإقرارات وغرامة عدم تعاون للمكلفين، وغرامات الفحص من تاريخ إعلان المبادرات، حتى 30 يونيو 2020م.

وأكَّدت الهيئة، تعليق إجراءات إيقاف خدمات المكلفين والحجز على الأموال من تاريخ إعلان المبادرات، حتى 30 يونيو 2020م. وكذلك رفع الإيقافات والحجز على الأموال عن المكلفين، الذين أوقفت خدماتهم قبل تاريخ إعلان المبادرات.

ودعت هيئة الزكاة والدخل المنشآت والمهتمين، الذين لديهم استفسارات، التواصل مع مركز الاتصال الموحد من خلال الرقم 19993، أو من خلال حساب العناية بالعملاء عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر @Gazt_care.

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