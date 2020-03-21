المستشار المالي أحمد الجبير: خادم الحرمين تحدث عن أزمة «كورونا» بإخلاص وأبوية

وصف المستشار المالي، عضو جمعية الاقتصاد السعودية «أحمد الجبير»، كلمة خادم الحرمين الشريفين بشأن تداعيات فيروس «كورونا» على المملكة والعالم بالأبوية والشاملة في مضامينها ومعانيها.

وقال الجبير لـ«عاجل»: لقد سطر ملك الحزم، والعزم الملك سلمان في كلمته الأبوية، أسمى معاني الإخلاص لله والوطن والمواطن، وأشعرنا بالمسؤولية، وحب الوطن، وكانت كلمته الأبوية لأبناء شعبه شافية وافية وشاملة في مضامينها، واضحة في معانيها.

وأضاف: لقد طمأن جلالته المواطن والمقيم على مستقبل البلاد في هذه الظروف العصبة، مع انتشار فيروس كورونا، كما أكد خادم الحرمين أن المملكة قوية وثابتة بعون الله وتوفيقه وتعاون وثبات شعبها.

وتابع: لقد عودنا الملك سلمان على الصراحة، وفي كلمته بادرنا بالصدق والشفافية، مؤكدًا أننا نمر بمرحلة صعبة، ضمن ما يمر به العالم، وأن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على مستوى العالم؛ بسبب تفشي الفيروس، وسنواجه الكثير من المصاعب للقضاء عليه.

ومضى الجبير قائلًا: أكد الملك على صحة الإنسان السعودي والمقيم، وسلامتهم.

واستشهد الجبير بقول خادم الحرمين (إن إيماننا بالله، وتوكلنا عليه، وتعاون الجميع مع الجهات الحكومية، وبتوجيهنا للجهات المعنية، وكل قطاعات الدولة باتخاذ جميع الإجراءات سنتمكن بإذن الله من التغلب على أزمة فيروس كورونا).

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وذكر الجبير أنه بهذه الكلمات الحاسمة زرع خادم الحرمين الطمأنينة، والراحة النفسية في قلوب المواطنين والمواطنات، والمقيمين والمقيمات على أرض المملكة.

وفي ختام تعليقه، دعا الجبير، أن يحفظ الله الملك سلمان، وولي عهده وجميع المواطنين والمواطنات، والمقيمين والمقيمات على أرض المملكة، وجميع العرب والمسلمين، وشعوب العالم كافة من كل مكروه.

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