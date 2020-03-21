القبض على شاب وفتاة بعد تداول صورة سجوده لها أمام مسجد

أعلنت إمارة مكة أنه جرى إلقاء القبض على شاب وفتاة بعد أن قام بالسجود بين يديها أمام أحد المساجد بـ «جدة» وذكرت الإمارة عبر تويتر ، أنه تمت إحالة الشاب والفتاة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما. وفى وقت سابق تداول مغردون صورة للواقعة، ودشنوا وسما تحت عنوان «شخص يسجد لفتاة» عبروا خلال عن استنكارهم للأمر. اقرأ ايضا : «شخص يسجد لفتاة» يثير غضب السعوديين على وسائل التواصل الاجتماعي

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