وزير الخارجية يشيد بكلمة خادم الحرمين الشريفين حول تداعيات فيروس كورونا

نوه وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمضمون كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي وجهها لأبنائه المواطنين والمقيمين حول تداعيات وخطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الوزير، أن الكلمة تأتي في الوقت الذي تبذل فيه حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع قطاعاتها كل الجهود الممكنة لتجنيب وطننا العزيز شرور هذه الجائحة العالمية.

وأشار الوزير، إلى أن ما اتخذته حكومة المملكة من إجراءات احترازية سباقة في هذا الصدد جاءت في إطار الحرص المتواصل من القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وأشاد بما تجريه المملكة من اتصالات ومشاورات دولية حثيثة في إطار رئاستها لمجموعة دول العشرين؛ لتكثيف التعاون والتنسيق الدولي حول مواجهة هذا الوباء وتداعياته الصحية والتنموية والاقتصادية.

وأكد الوزير، أن منسوبي الوزارة حول العالم يواصلون بذل واجبهم في تأمين سلامة المواطنين في كل مكان، منوها بما يبذلونه من جهود مخلصة ودؤوبة في هذا الصدد مع زملائهم في بقية القطاعات الحكومية، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني والمسؤولية.

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وسأل الوزير، الله عز وجل أن يجنب المملكة وسائر دول العالم والإنسانية جمعاء كل مكروه، وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

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