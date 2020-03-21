نشطاء يطالبون البنوك بوقف تحصيل القروض لحين انتهاء أزمة «كورونا»

ناشد مغردون على موقع «تويتر»، البنوك، بتأجيل سداد أقساط القروض العقارية والشخصية حتى نهاية أزمة «كورونا»، التي تجتاح اقتصاديات العالم؛ ناهيك عن حصاد مئات الآلاف من الأروح.

وبشأن هذه المناشدات، قال الخبير الاقتصادي صالح بن ثاني العنزي: إن المملكة باتت نموذجًا عالميًا في تبنيها الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات أزمة «كورونا»، وحماية أمن المجتمع والاقتصاد الوطني واستقراره، عبر مبادرة مؤسسة النقد في تخصيص 50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص.

وفيما أشاد العنزي بتلك الجهود، أكد ضرورة تبني القطاع المصرفي مبادرة تأجيل الاقتطاع الشهري للأقساط لشهر أو اثنين، لافتًا إلى أن هذه المبادرة من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، في ظل هذه الأزمة الطارئة والإجراءات الاحترازية المتبعة.

وأشار العنزي، إلى أن مثل هذه المبادرة ستنعكس ايجابًا على القوة الشرائية لدى المواطنين، وتمكنهم أيضًا من دعم الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أن الدولة تقوم بواجبها على أكمل وجه في ظل هذه الظروف الطارئة؛ حيث سعت لضمان صحة المجتمع وتعزز الاقتصاد، بالتوازي مع اهتمامها بالقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الوقت حان للقطاع الخاص في رد الجميل للدولة بالمبادرة في دعم المجتمع.

وعبر حسابه على «تويتر»، ناشد الناشط في مجال حماية المستهلك فهد البقمي، البنوك، بإيقاف استقطاع الأقساط، نظرًا للظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن الكثير من عملاء المصارف معطلون عن العمل، وأن وآخرين توقف دخلهم من تطبيقات التوصيل، بجانب فئات أخرى تعيش على الدخل اليومي.

في حين قال الناقد الرياضي طارق النوفل، إن أغلب المطالبات المالية مصدرها البنوك؛ إذ لا تجد بيت مواطن سعوديًا إلا واستفادت منه تلك البنوك، متسائلًا عن الوقت الذي ستستشعر فيه البنوك بتحمل مسئوليتها الاجتماعية لديها.

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وأشار الاقتصادي عبدالحميد العمري، إلى أن أرباح البنوك بلغت خلال الـ10 سنوات الأخيرة نحو 391 مليار ريال، قائلاً: لن نملي على البنوك ما يجب فعله لأجل الوطن الغالي والمجتمع الوفي، مؤكدًا قدرة البنوك على تقديم الكثير والكثير جدًا.

من ناحيته، طالب الناشط الاجتماعي والإعلامي فيصل العبدالكريم، البنوك، بمساعدة المواطنين المطالبين بسداد القروض الشهرية، وذلك بوقف تلك المطالبات حتى نهاية الأزمة، مؤكدًا أن ذلك سينعكس مستقبلًا بالإيجاب على الجهاز المصرفي.

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