السعودية اليوم / وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي يثمن كلمة خادم الحرمين الشريفين ويشيد بالتدابير التي اتخذتها المملكة



المدينة المنورة 25 رجب 1441هـ الموافق 20 مارس 2020م واس

أشاد فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمواطنين والمقيمين، ودعا فيها الجميع لمواجهة هذه المرحلة بالتعاون والتكاتف وتعزيز الوعي للإلتزام بما يصدر عن الجهات المعنية من تعليمات وإرشادات.

وأوضح الدكتور الخضيري لوكالة الأنباء

وبين فضيلته بأن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي عملت على منع وصول فيروس كورونا ثم ضاعفت إجراءاتها الإحترازية بعد وصول عدد من الحالات وتعاملت مع الأزمة بجدية إدراكاً منها لخطورة المرحلة ولأنها وضعت صحة الإنسان من أولوياتها واهتماماتها.

وسأل وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء وأوفره على مايقدمه لشعبه وللإسلام والمسلمين وأن يبارك في عمره وعمله وأن يوفق ويعين ويبارك في جهود الجميع لتجاوز المرحلة.

// انتهى //

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المدينة المنورة 25 رجب 1441هـ الموافق 20 مارس 2020م واسأشاد فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمواطنين والمقيمين، ودعا فيها الجميع لمواجهة هذه المرحلة بالتعاون والتكاتف وتعزيز الوعي للإلتزام بما يصدر عن الجهات المعنية من تعليمات وإرشادات.وأوضح الدكتور الخضيري لوكالة الأنباء السعودية أن كلمة خادم الحرمين الشريفين جاءت في مرحلة دقيقة يمر بها العالم أجمع وتؤكد حرصه حفظه الله على سلامة الإنسان على أرض المملكة، وأن المملكة لا تألوا جهداً في بذل كافة إمكاناتها مستعينة بالله ثم بعزيمة رجالها المخلصين وعازمة على مواصلة تدابيرها الإحترازية وإجراءاتها الوقائية لمواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها.وبين فضيلته بأن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي عملت على منع وصول فيروس كورونا ثم ضاعفت إجراءاتها الإحترازية بعد وصول عدد من الحالات وتعاملت مع الأزمة بجدية إدراكاً منها لخطورة المرحلة ولأنها وضعت صحة الإنسان من أولوياتها واهتماماتها.وسأل وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء وأوفره على مايقدمه لشعبه وللإسلام والمسلمين وأن يبارك في عمره وعمله وأن يوفق ويعين ويبارك في جهود الجميع لتجاوز المرحلة.// انتهى //00:59ت م0227

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