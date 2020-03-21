شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 استهزأوا بالشعائر الدينية في جدة والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة مكة، القبض على مواطن ومقيمتين يمنيتين قاموا بالاستهزاء بالشعائر الدينية في جدة. وصّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، أنهُ بالإشارة إلى الصور المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لشاب قام بالاستهزاء بالشعائر الدينية من خلال ظهوره وهو يقوم بالسجود أمام فتاة بجوار أحد المساجد بمحافظة جدة، أسفرت إجراءات البحث والتحري - بفضل الله - عن تحديد هوية المشاركين في الفعل الجرمي، وهم مواطن في العقد الثالث من العمر، ومقيمة من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر ، ومن قامت بتصويرهما ونشر صورهما في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مقيمة من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة.

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