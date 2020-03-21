، جديد كورونا: الإمارات تعلِّق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ،

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أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بيانًا ملحقًا بالبيان السابق لها حول تحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإمارات.
وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، الذي قررت فيه تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإمارات ابتداء من منتصف الليلة حتى اعتماد آلية للفحص المسبق لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".فيروس كورونا الجديد الإمارات دول مجلس التعاون
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 12:48 AM
حتى اعتماد آلية الفحص المسبق.. وابتداء من منتصف الليلة
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بيانًا ملحقًا بالبيان السابق لها حول تحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإمارات.
وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، الذي قررت فيه تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإمارات ابتداء من منتصف الليلة حتى اعتماد آلية للفحص المسبق لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
، جديد كورونا: الإمارات تعلِّق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ،
المصدر : الخليج 365
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