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"بلدية الجموم" تغلق 3 محال للغاز وتستدعي متعهدًا له لتأمينه بالمحافظة

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محمد بن مسعود - الدمام - بعد امتناعها عن تعقيم الأسطوانات

وجَّه فيصل آل مخلص، رئيس بلدية محافظة الجموم، مساء اليوم بإغلاق 3 محال لبيع الغاز بالمحافظة بعد امتناعها عن تعقيم الأسطوانات.

وقام مراقبو البلدية بقيادة رئيس البلدية بإغلاق كل المحال، ووجَّه باستدعاء متعهد الغاز في بير الغنم التابع لمؤسسة مجدية الفهمي لتأمين الغاز لأهالي محافظ ‫الجموم، الذي سيكون مكان وجوده اليومي بجوار أحد المحال التجارية للتسويق بالمحافظة.

فيروس كورونا الجديد محافظة الجموم

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 12:47 AM

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بعد امتناعها عن تعقيم الأسطوانات

"بلدية الجموم" تغلق 3 محال للغاز وتستدعي متعهدًا له لتأمينه بالمحافظة
عبدالله الراجحي

وجَّه فيصل آل مخلص، رئيس بلدية محافظة الجموم، مساء اليوم بإغلاق 3 محال لبيع الغاز بالمحافظة بعد امتناعها عن تعقيم الأسطوانات.

وقام مراقبو البلدية بقيادة رئيس البلدية بإغلاق كل المحال، ووجَّه باستدعاء متعهد الغاز في بير الغنم التابع لمؤسسة مجدية الفهمي لتأمين الغاز لأهالي محافظ ‫الجموم، الذي سيكون مكان وجوده اليومي بجوار أحد المحال التجارية للتسويق بالمحافظة.

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، "بلدية الجموم" تغلق 3 محال للغاز وتستدعي متعهدًا له لتأمينه بالمحافظة ،
المصدر : الخليج 365

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