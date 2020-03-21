، "الحربي": كلمة الملك أكدت الرؤية الثاقبة للأزمة وآلية التعامل معها وقائيًّا واحترازيًّا ،

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أكد عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية التابع لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، الدكتور مبارك بن عبيد الحربي، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ تضمنت جملة من المعاني ذات الأبعاد العميقة؛ إذ ركزت على قوة التعلق بالله العلي القدير، والبُعد الإنساني، سواء الحرص والاهتمام بالإنسان السعودي، أو البشرية جمعاء، بغض النظر عن عرقها ولونها وديانتها؛ وهذا يعكس بجلاء أن السعودية مملكة الإنسانية.
وفي التفاصيل، أوضح الدكتور الحربي أن المعاني التي شملتها كلمة خادم الحرمين الشريفين أكدت حكمة القيادة، ورؤيتها الثاقبة لأبعاد الأزمة، وآلية التعامل معها وقائيًّا واحترازيًّا، التي جعلت من السعودية نموذجًا رائدًا عالميًّا في إدارة هذه الأزمة.
وأبان أن بث الإيجابية وروح الأمل في ظل القلق العالمي تجسد في كلمة الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ من حيث التشديد على توفير الاحتياجات كافة للمواطنين والمقيمين، الغذائية والدوائية والأمنية، وكذلك الاحتياجات المعيشية.
وأشار عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية أن خادم الحرمين الشريفين لم ينسَ أبناءه العاملين في الميادين الصحية والأمنية، والقطاعات المعنية بهذه الأزمة، من التحفيز والإلهام، ومنحهم الثقة الكبيرة لإدارة هذه الأزمة، والتغلب عليها. وهذا النهج الكريم هو امتداد لقيادة هذه الدولة المباركة.
واختتم الدكتور الحربي تصريحه بالدعاء بأن يحفظ الله لنا هذه القيادة الرشيدة والوطن والمواطنين من هذا الوباء، وأن ينهي هذه الأزمة عاجلاً غير آجل.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان فيروس كورونا الجديد
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 12:47 AM
أكد أنها تضمنت معاني ذات أبعاد عميقة وبثَّت روح الأمل وقوة التعلق بالله
أكد عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية التابع لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، الدكتور مبارك بن عبيد الحربي، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ تضمنت جملة من المعاني ذات الأبعاد العميقة؛ إذ ركزت على قوة التعلق بالله العلي القدير، والبُعد الإنساني، سواء الحرص والاهتمام بالإنسان السعودي، أو البشرية جمعاء، بغض النظر عن عرقها ولونها وديانتها؛ وهذا يعكس بجلاء أن السعودية مملكة الإنسانية.
وفي التفاصيل، أوضح الدكتور الحربي أن المعاني التي شملتها كلمة خادم الحرمين الشريفين أكدت حكمة القيادة، ورؤيتها الثاقبة لأبعاد الأزمة، وآلية التعامل معها وقائيًّا واحترازيًّا، التي جعلت من السعودية نموذجًا رائدًا عالميًّا في إدارة هذه الأزمة.
وأبان أن بث الإيجابية وروح الأمل في ظل القلق العالمي تجسد في كلمة الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ من حيث التشديد على توفير الاحتياجات كافة للمواطنين والمقيمين، الغذائية والدوائية والأمنية، وكذلك الاحتياجات المعيشية.
وأشار عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية أن خادم الحرمين الشريفين لم ينسَ أبناءه العاملين في الميادين الصحية والأمنية، والقطاعات المعنية بهذه الأزمة، من التحفيز والإلهام، ومنحهم الثقة الكبيرة لإدارة هذه الأزمة، والتغلب عليها. وهذا النهج الكريم هو امتداد لقيادة هذه الدولة المباركة.
واختتم الدكتور الحربي تصريحه بالدعاء بأن يحفظ الله لنا هذه القيادة الرشيدة والوطن والمواطنين من هذا الوباء، وأن ينهي هذه الأزمة عاجلاً غير آجل.
، "الحربي": كلمة الملك أكدت الرؤية الثاقبة للأزمة وآلية التعامل معها وقائيًّا واحترازيًّا ،
المصدر : الخليج 365
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