محمد بن مسعود - الدمام - "آل الشيخ" يعقد لقاء مع مديري التعليم عبر الاجتماعات المرئية هادي العصيمي الخليج 365 2020-03-20 أصدرت وزارة التعليم تعميمًا لإدارات التعليم بأن تعقد اجتماعًا مع مديري التعليم بقيادة وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لمناقشة إدارة أزمة كورونا، ومتابعة الدراسة عن بُعد، وذلك في صباح يوم الاثنين القادم. وسيكون الاجتماع في قاعة الاجتماعات الكبرى بمكتب معالي الوزير عبر نظام الاجتماعات المرئية. 20 مارس 2020 - 25 رجب 1441 11:50 PM Advertisements لمناقشة إدارة أزمة كورونا ومتابعة الدراسة عن بُعد لمناقشة إدارة أزمة كورونا ومتابعة الدراسة عن بُعد أصدرت وزارة التعليم تعميمًا لإدارات التعليم بأن تعقد اجتماعًا مع مديري التعليم بقيادة وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لمناقشة إدارة أزمة كورونا، ومتابعة الدراسة عن بُعد، وذلك في صباح يوم الاثنين القادم. وسيكون الاجتماع في قاعة الاجتماعات الكبرى بمكتب معالي الوزير عبر نظام الاجتماعات المرئية. ، "آل الشيخ" يعقد لقاء مع مديري التعليم عبر الاجتماعات المرئية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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