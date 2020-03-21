السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد: كلمة خادم الحرمين الشريفين جسدت حرصه واهتمامه بالمواطنين والمقيمين



الرياض 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

ثمَّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الموجهة للمواطنين والمقيمين، والتي جسدت حرصه – أيده الله – و اهتمامه بأمن المواطن والمقيم صحياً وغذائياً وتوفير كل الاحتياجات الطبية والغذائية وتسخير جميع الإمكانيات لضمان ذلك و التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد سموه أن كلمة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - اتسمت بالوضوح والصراحة والشفافية التي تبين مدى تلاحم القيادة مع شعبها وثقتها بمستوى وعيهم للتعاون والالتزام بما يصدر من تعليمات عن الجهات المعنية التي تعمل بشكل تكاملي وبأعلى درجات التفاني لتجاوز هذه الأزمة وتخفيف آثارها.

وقال : "تأتي الكلمة في الوقت الذي تبذل فيه حكومتنا الرشيدة بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - كل الجهود الممكنة لتجنيب وطننا العزيز شرور هذه الجائحة العالمية"، مشيراً إلى ما اتخذته حكومة المملكة من إجراءات احترازية سباقة في هذا الصدد، إذ جاءت في إطار الحرص المتواصل من القيادة الرشيدة على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وأضاف سموه قائلاً: "جهود احترازية ووقائية كبيرة تبذل، وهذا يمثل رسالة اطمئنان لجميع المواطنين والمقيمين". ودعا سموه المواطنين والمقيمين للمزيد من الوعي والالتزام والتعاون واتباع الارشادات التي تصدرها الجهات الحكومية لتجنب تداعيات هذه المرحلة".

وفي ختام تصريحه دعا سموه الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الحكيمة.

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