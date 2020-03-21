سياسي / الجيش النيجيري يقتل عناصر من بوكو حرام



أبوجا 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس

قضى الجيش النيجيري اليوم، على عدد من العناصر التابعين لتنظيم "بوكو حرام" الإرهابي في عملية نفذها على معسكر تدريب تابع للتنظيم شمال شرقي البلاد.

وذكر نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية برنارد أونيوكو، في تصريح صحفي، أن الجيش قصف بغارة جوية معسكرا في ولاية بورنو، كان يجتمع فيه أعضاء من تنظيم بوكو حرام.

وأضاف أن العملية أسفرت عن تدمير معسكر التدريب بالكامل، ومقتل عدد كبير من الإرهابيين، لم يحدده.

ومنذ العام 2009، أسفرت أعمال عنف نفذتها "بوكو حرام" عن مقتل أكثر من 20 ألفا، وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا، كما بدأ التنظيم منذ 2015، شنّ هجمات في الدول المجاورة مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.

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