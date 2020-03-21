السعودية اليوم / الإمارات تعلق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حتى اعتماد آلية الفحص المسبق إبتداءً من منتصف الليلة



أبوظبي 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بيانا ملحقًا بالبيان السابق لها حول تحديث إجراءات دخول مواطني دول

وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الذي قررت فيه تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإمارات ابتداءً من منتصف الليلة وحتى اعتماد آلية للفحص المسبق لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 "

// انتهى //

00:17ت م

0220



أبوظبي 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بيانا ملحقًا بالبيان السابق لها حول تحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإمارات.وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الذي قررت فيه تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإمارات ابتداءً من منتصف الليلة وحتى اعتماد آلية للفحص المسبق لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 "// انتهى //00:17ت م0220

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