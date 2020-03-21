السعودية اليوم / صربيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد



بلجراد 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

أكدت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيك اليوم عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19).

وقالت برنابيك إن الضحية رجل / 59 عامًا /من كيكيندا ، وهي بلدة في شمال البلاد وواحدة من بؤر انتشار الفيروس المميت في صربيا ، وإنه يعاني من عدة أمراض مزمنة.

وأعلنت صربيا حالة الطوارئ يوم الأحد الماضي ، وفي الوقت نفسه فرضت حظرًا واسعًا ، وأغلقت الحدود أمام جميع وسائل المواصلات وأمرت بحظر تجوال شامل من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا.

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