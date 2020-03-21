السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض ينوه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين



الرياض 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس

نوه معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بالمضامين التي حملتها كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الموجهة إلى المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وثمن معاليه الاهتمام والمتابعة المباشرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في التعامل مع هذا الوباء والجائحة العالمية، مؤكداً معاليه أن الكلمة تأتي مجسدةً للرؤية الشاملة وآلية التعامل التي تنتهجها حكومة المملكة - أيدها الله -، عن المرحلة وتوابعها، بهدف الحد من آثار هذه الأزمة العالمية ومواجهتها بالإيمان بالله عز وجل أولاً، ثم بالتعاون والتكاتف بين الجميع لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

واختتم معاليه بالدعاء لله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا أمننا وأماننا ورغد عيشنا الكريم في ظل قيادتنا الرشيدة.

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