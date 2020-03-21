

بغداد 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا " المستجد في العراق إلى 208 إصابات مؤكدة, بعدما تم اليوم تسجيل 15 إصابة جديدة موزعة على محافظات بغداد والنجف والمثنى والبصرة والسليمانية.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم بارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 17 في عموم العراق.

// انتهى //

23:58ت م

0216





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا " في العراق إلى 208 إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.