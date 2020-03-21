

تونس 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس

قررت الحكومة التونسية انطلاق العمل بالحجر الصحي العام في البلاد بداية من يوم الأحد وحتى 4 أبريل القادم.

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة التونسية اليوم أن القرار الذي يأتي على إثر اجتماع مجلس الأمن القومي يٌلزم كل المواطنين والمقيمين بالبلاد التونسية البقاء في منازلهم، إلا لقضاء شؤونهم الأساسية وفي الحالات الضرورية.

وستٌسخّر الدولة وفق ذات البيان كل الإمكانات المادية والبشرية لضمان التزود وتوفير كل مستلزمات الحياة الأساسية، وذلك اعتباراً للحاجة الملحة والأكيدة للتسريع بالحجر الصحي العام، لتفادي انتشار العدوى من الفيروس.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، أعلن عشية اليوم عن إقرار حجر صحي عام في تونس، مع تأمين الدولة للمرافق الحيوية من أمن وصحة وغذاء والإبقاء على المحلات التجارية الصغرى مفتوحة.

كما قرر الرئيس منع التنقل بين المدن، إلا في حالات الضرورة القصوى، وغلق المناطق الصناعية الكبرى، والتسخير من أجل تأمين نشاط المرافق الحيوية، إضافة إلى تخصيص فضاءات للحجر الصحي.

// انتهى //

23:45ت م

0214





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تونس تقرر الحجر الصحي بداية من يوم الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.