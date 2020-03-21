

الباحة 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس

تابع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الجهود التي تبذل وتقوم بها الجهات المشاركة بمركز الأزمات والكوارث بمنطقة الباحة الذي استحدث مؤخراً وما تقوم به من إجراءات وقائية ومتابعة لجميع المستجدات حول الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد سموه أهمية تكثيف الجانب التوعوي للوقاية من مخاطر فيروس كورونا مع أهمية اتباع التعليمات التي تصدرها الجهات المعنية ، مشدداً سموه على أهمية الجاهزية على مدار الساعة لمواجهة أي طارئ لا قدر الله والعمل وفق إستراتيجية التدخل السريع وقت الأزمات.

كما تابع سمو أمير منطقة الباحة أعمال الأقسام والوكالات والمحافظات المرابطة داخل الإمارة وما يرد اليها من تعاملات إلكترونية من خلال المنصات المخصصة لاستقبال الطلبات، مؤكدًا تسهيل الإجراءات والعمل على إنهائها في أسرع وقت، خدمة لمواطني المنطقة والمقيمين بها.

وقد لاقت هذه الخطوة ارتياحاً لدى المواطنين، مثمنين بادرة سموه من خلال التواصل عبر منصة التواصل التي استحدثت حديثاً بهدف خدمة المواطن والمقيم وهم في أماكنهم.

// انتهى //

23:44ت م

0212





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يتابع الجهود الوقائية التي اتخذتها الإدارات الحكومية بالمنطقة للحد من انتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.