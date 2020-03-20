السعودية | طلب مهم من وزير الصحة: ساهموا في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في البيوت

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:40 صباحًا, 21 مارس 2020 م دعا وزير الصحة توفيق الربيعة المواطنين والمقيمين للجلوس في المنازل للوقاية من انتشار فيروس كورونا. وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “هام.. ‏ساهم في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في بيتك”.

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