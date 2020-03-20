كورونا ينحني أمام هذه الدول.. فما الأسباب؟

قبل أسابيع قليلة، اجتاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الصين الذي بدأ في مدينة ووهان، ومنذ ذلك الحين نجحت الصين بشكل كبير في التقليل من عدد حالات الإصابة الجديدة، وهو ما يعرف بـ"تسوية المنحنى"، حسب إحصائيات أعدتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن البر الرئيسي للصين سجل 116 حالة جديدة في الأسبوع الماضي، فيما بلغ إجمالي الحالات 80 ألفا و894 إجمالي الحالات.

وأشارت إلى أن كوريا الجنوبية يبدو أنها تسير على الدرب نفسه، حيث سجلت 810 حالات جديدة في الأسبوع الماضي، بينما بلغ إجمالي الحالات 8565.

وأفادت بأنها استندت إلى بيانات الحكومات المحلية ومركز علوم وهندسة النظم في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ولجنة الصحة الوطنية في الصين ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الرسوم البيانية ترصد عدد الحالات المؤكدة الجديدة يوميا، كل خط أحمر هو المتوسط المتغير لسبعة أيام الذي يخفف من أوجه الخلل اليومية في طريقة إبلاغ السلطات عن البيانات.

وأشارت إلى أن عدد الحالات في الصين شهدت قفزة كبيرة في منتصف فبراير/شباط، لأن المسؤولين غيروا طريقة حساب الحالات.

وعلى الرغم من قربها الشديد من الصين، تمكنت سنغافورة وهونج كونج وتايوان من الحفاظ على عدد من الحالات بقدر بعض النجاح، من خلال المراقبة اليقظة والتدخل المبكر.

وسجلت سنغافورة 153 حالة جديدة في الأسبوع الماضي وإجمالي 313 حالة، في حين سجلت هونج كونج 72 حالة جديدة بإجمالي 192 حالة، وتايوان 53 حالة جديدة بإجمالي 100 حالة.

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لكن ارتفاع الأعداد مؤخرا في تلك الأماكن يشير إلى أنها لا تزال في خطر. فعلى سبيل المثال، 21 من 23 حالة جديدة في تايوان و13 على الأقل من الحالات الجديدة في هونج كونج، الأربعاء، كانوا أشخاصا سافروا مؤخرا إلى الخارج.

وفي غضون ذلك تطبق المزيد من الدول الآن حظر السفر أو الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين العائدين، حيث يستمر الوباء في اجتياح العالم، ما أدى إلى إصابة أكثر من 243 ألفا و767 شخصا حتى مساء الجمعة.

وفي الولايات المتحدة و5 دول أخرى، لا يزال عدد حالات الفيروس المعروفة يتزايد بسرعة، حيث أبلغ كل منها عن أكثر من 4 آلاف حالة جديدة الأسبوع الماضي.

وسجلت إيطاليا 25 ألفا و564 حالة جديدة الأسبوع الماضي بإجمالي 35 ألفا و713 حالة، وإسبانيا 12 ألفا و21 حالة بإجمالي 13 ألفا و716 حالة وإيران 9 آلاف و319 حالة بإجمالي 17 ألفا و361 حالة.

ورصدت فرنسا 7 آلاف و350 حالة جديدة بإجمالي 9 آلاف و134 حالة، والولايات المتحدة الأمريكية 7273 حالة جديدة بإجمالي 8 آلاف و277 حالة، وألمانيا 6 آلاف و633 حالة جديدة بإجمالي 8 آلاف و198 حالة.

وشهدت هذه الدول الستة: سويسرا، المملكة المتحدة، هولندا، النمسا، بلجيكا، والنرويج تفشيا أقل حدة حتى الآن، لكن كل منها أبلغت عن أكثر من 1000 حالة جديدة الأسبوع الماضي.

وفيما يلي نظرة على مسارات حالات الإصابة بالفيروس في جميع البلدان التي سجلت أكثر من 50 حالة مؤكدة حتى الآن.



