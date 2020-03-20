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70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» الجديد (كوفيد 19) في المملكة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 344 حالة، كان قد تعافى منها 8 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالتان بوضع حرج، وقالت إن من بين الإصابات الجديدة 11 حالة قادمة من دول؛ المغرب، والهند، والأردن، والفلبين، وبريطانيا، والإمارات، وسويسرا، وحالة إصابة واحدة لممارسة صحية في مدينة الرياض، و58 حالة لمخالطين لحالات سابقة، وبعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية كحفلات الزواج ومقرات العزاء ولقاءات عائلية. 49 في الرياض Advertisements 11 في جدة 2 في مكة المكرمة 8 في المدينة المنورة والدمام والظهران والقطيف والباحة وتبوك وبيشة وحفر الباطن



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