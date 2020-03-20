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مع سلمان تتحقق الأحلام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

«نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماماً أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها « ..»أؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية».. رسائل أمل أراد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن يبعثها إلى كل مواطن ومقيم على هذه الأرض في ظل الظروف التي تعيشها المملكة والعالم مع آثار وتبعات الوباء العالمي فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19).

وحملت كلمة خادم الحرمين، التي وجهها لإخوانه وأخواته، وأبنائه وبناته، المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية الإحساس الكامل بالمسؤولية، ليأخذ بيد بشعبه إلى بر الأمان؛ ويبث الطمأنينة ويبعث الأمل، مع إدراك صعوبة الموقف العالمي تجاه جائحة كورونا.

ولم يقف الملك سلمان عند هذا، بل صدرت قرارات انطلاقا من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين المتواصلة لتحقق أحلام القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات هذا الوباء، عبر مبادرات عاجلة يصل حجمها إلى ما يزيد على 70 مليارا، تمثلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.