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تعليق الطيران الداخلي والقطارات والحافلات ومركبات الأجرة 14 يوما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

قررت حكومة المملكة تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والقطارات والحافلات وسيارات الأجرة لمدة 14 يوماً ابتداء من الساعة السادسة صباحا من يوم غدٍ السبت، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

واستثنى قرار التعليق وسائل النقل المتعلقة بالقطاعات الحيوية مثل الصحة والخدمات والسلع الأساسية كالغذاء والطاقة والماء والاتصالات ونحوها، والشحن الجوي والتنقلات الأمنية الضرورية، وأن يكون ذلك بناء على ما تقدره اللجنة المعنية بالتعامل مع فيروس «كورونا»، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة كافة.

وفيما يلي تفاصيل المستثناة من التعليق لكل وسيلة نقل:

الطيران الداخلي

• رحلات مرتبطة بحالات إنسانية وضرورية

• طائرات الإخلاء الطبي

• الطيران الخاص

الإجراء: تقوم هيئة الطيران المدني بإصدار التصاريح اللازمة للرحلات، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية وفق توصيات وزارة الصحة للحد من انتقال العدوى

الحافلات

• الحافلات العائدة للجهات الحكومية.

• الحافلات العائدة للمنشآت الصحية العامة أو الخاصة

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• حافلات المنشآت التجارية الناقلة لمنسوبيها

• حافلات تستخدم لأغراض صحية أو إنسانية أو أمنية

الإجراء: يتم السماح لها بالتجول بموجب خطابات تصدر من وزارة الداخلية أو وزارة الصحة

مركبات الأجرة

• الخدمة المقدمة بالمطارات لحركة النقل الجوي

الإجراء: بحسب ما تقدره الهيئة العامة للطيران المدني

• السيارات الخاصة التي تعمل مع التطبيقات

الإجراء: تقوم الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية الأخرى لحجب تطبيقات نقل الركاب المخالفة بشكل عاجل

القطارات

قطارات النقل التجاري ويشمل ذلك:

• قطار البضائع بين ميناء الدمام والميناء الجاف في الرياض

• قطار التعدين الخاص بشركة الخطوط الحديدية «سار»