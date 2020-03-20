محمد بن مسعود - الدمام - 20 مارس 2020 - 25 رجب 1441 11:50 PM لمناقشة إدارة أزمة كورونا ومتابعة الدراسة عن بُعد "آل الشيخ" يعقد لقاء مع مديري التعليم عبر الاجتماعات المرئية "آل الشيخ" يعقد لقاء مع مديري التعليم عبر الاجتماعات المرئية أصدرت وزارة التعليم تعميمًا لإدارات التعليم بأن تعقد اجتماعًا مع مديري التعليم بقيادة وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لمناقشة إدارة أزمة كورونا، ومتابعة الدراسة عن بُعد، وذلك في صباح يوم الاثنين القادم. Advertisements وسيكون الاجتماع في قاعة الاجتماعات الكبرى بمكتب معالي الوزير عبر نظام الاجتماعات المرئية. الكلمات المفتاحية ، "آل الشيخ" يعقد لقاء مع مديري التعليم عبر الاجتماعات المرئية ،

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