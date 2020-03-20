محمد بن مسعود - الدمام - بعد صدور الأمر السامي بترقيته قلّد السفير السعودي بالسودان علي حسن جعفر، المقدم ظافر حزام الواهبي الشهراني بالقوات المسلحة رتبة عقيد بعد صدور الأمر السامي بترقيته. وبهذه المناسبة عبر الشهراني عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة التي عدها وسام فخر وحافزاً لبذل المزيد من العطاء في خدمة دينه ثم مليكة ووطنه. 20 مارس 2020 - 25 رجب 1441 11:07 PM بعد صدور الأمر السامي بترقيته Advertisements "الشهراني" إلى رتبة عقيد بالقوات المسلحة "الشهراني" إلى رتبة عقيد بالقوات المسلحة قلّد السفير السعودي بالسودان علي حسن جعفر، المقدم ظافر حزام الواهبي الشهراني بالقوات المسلحة رتبة عقيد بعد صدور الأمر السامي بترقيته. وبهذه المناسبة عبر الشهراني عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة التي عدها وسام فخر وحافزاً لبذل المزيد من العطاء في خدمة دينه ثم مليكة ووطنه. الكلمات المفتاحية ، "الشهراني" إلى رتبة عقيد بالقوات المسلحة ،

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